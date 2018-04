I suoi cani lo attaccano e lo azzannano, anziano finisce in ospedale

Un pomeriggio di puro terrore. Non solo per la vittima dell'aggressione dei suoi due cani, ma per tutti gli abitanti di via Piemonte, a Poncarale. Attirati dalle urla disperate, sono corsi davanti al cancello dell'abitazione dell'uomo, diventando testimoni di una scena terrificante: i due animali, una coppia di lupi cecoslovacchi, si stavano avventando con ferocia sul loro padrone.

L'anziano, coperto di sangue, tentava di proteggersi il volto, mentre i due cani - un maschio e una femmina - gli azzannavano le gambe e le braccia. Ermete Civettini e Severino Massetti non si sono lasciati spaventare e hanno fatto di tutto per liberare il vicino di casa dalla presa della coppia di lupi: con l'aiuto di un bastone hanno tentato di allontanare i cani.

Decisivo si è però rivelato l'intervento di un altro uomo residente nella zona, che si è avvicinato al cancello con il suo cane: tanto è bastato per distrarre i due animali e permettere all'anziano di scappare all'interno della villetta e mettersi in salvo.

Una volta al sicuro, l'anziano ha allertato il numero unico per le emergenze: dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale e ricoverato. I due lupi, acquistati circa un anno fa dal figlio dell'uomo ferito, sono stati affidati ai veterinari dell'Ats. Non sarebbe la prima aggressione: poco meno di un mese fa la coppia di cani si sarebbe avventata contro la moglie dell'anziano.