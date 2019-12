Caldaia difettosa, famiglia intossicata dal monossido: tre persone in ospedale

Una pericolosa fuga di monossido e una tragedia per fortuna saltato sfiorata. La vicenda è infatti finita nel migliore dei modi. Un'intera famiglia - padre, madre e tre figli residenti a Pompiano - si è svegliata nel cuore della notte, tra mercoledì e giovedì, a causa del malfunzionamento della caldaia che ha prodotto il pericoloso (inodore e incolore) monossido di carbonio.

Nonostante il malessere provocato dal gas, qualcuno è riuscito a chiamare il 112: in pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze e i vigili del fuoco. Tre membri della famiglia sono stati portati di corsa in ospedale, al Città di Brescia, e sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.