Bar all'ombra del castello, e l'affitto è gratis: si cerca un nuovo gestore

Sono davvero gli ultimi giorni – la scadenza è fissata per il 15 febbraio – per partecipare al bando comunale per l'affidamento del bar (ex centro sociale) del castello di Polpenazze. Un buona occasione per chi vuole avviare un'attività senza eccessivi esborsi: il locale verrà consegnato in comodato d'uso gratuito. Tradotto: nessun affitto da pagare.

Bisognerà comunque mettere mano al portafogli: chi si aggiudicherà la gestione dovrà provvedere a una parziale ristrutturazione ed offrire gratuitamente almeno 6 rinfreschi all'anno al Comune. Nel dettaglio, il restyling prevede la sostituzione del bancone e delle attrezzature. Gli arredi e i macchinari, al termine dell'affidamento, resteranno al Comune.

L'affidamento della gestione del bar avrà una durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo per altri 4. Le domande vanno inoltrate, in busta chiusa, al Comune di Polpenazze entro le 12 di sabato 15 febbraio.