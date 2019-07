“Attenti ai due ladri”: la Polizia locale pubblica le foto dei banditi

Attenzione a questi due soggetti. Effettuano furti in appartamento. Girano con una moto Enduro, suonano il campanello con la scusa di chiedere stanze in affitto. In caso di sospetti, avvisate le forze dell’ordine.

Lo scrive la Polizia Locale di Salò, tutto in Caps Lock (in maiuscolo), sulla propria pagina ufficiale di Facebook: quattro fotografie che ritraggono i due malviventi in oggetto, con il volto ben visibile, immortalati dalle telecamere di vidosorveglianza di una casa di Toscolano Maderno, in località Sant’Ambrogio.

La padrona di casa ha riferito di essere stata derubata dai due sospettati, di aver segnalato la cosa ai carabinieri e che gli stessi militari l’hanno autorizzata a diffondere le “foto segnaletiche” dei due malviventi.

Il post della Polizia Locale di Salò in poche ore è diventato virale: decine di commenti, centinaia di like, quasi 2000 condivisioni. L’invito delle forze dell’ordine è quello di prestare massima attenzione.