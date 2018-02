La ‘passione’ dei bresciani per le prostitute: multe per oltre 45.000 euro

Tempo di bilanci per la Polizia Locale di Brescia: anche il 2017 è stato un anno di super-lavoro per i 25 agenti e i 4 ufficiali in servizio per il nucleo di Polizia giudiziaria del corpo coordinato dal comandante Roberto Novelli. Interventi quotidiani: nel corso dell'anno sono circa 800 i reati segnalati all'autorità giudiziaria, con altrettante denunce, una media di quasi tre al giorno.

In tutto si contano 148 arresti, la maggior parte per spaccio di droga: nel corso del 2017 sono stati sequestrati più di sette chili e mezzo di droga, l'ultima solo pochi giorni fa (pochi grammi di eroina tailandese purissima, considerata una sostanza molto pericolosa). A margine dell'attività di contrasto al consumo e allo spaccio, sono stati sequestrati più di 76mila euro frutto di attività illecita.

Il controllo costante del territorio porta gli agenti a intervenire sempre e comunque, anche in caso di abusi edilizi (con 732 foto-segnalazioni) e ovviamente in ambito di sicurezza stradale, sono state 94 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.