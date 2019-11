Polenta e uccellini per cena? Nei guai a causa di un post su Facebook

Quanto costa la pubblicità su Facebook? Ad un ristoratore camuno costerà carissima, tra i 750 e i 4.500 euro. Il titolare del ristorante situato all'interno dell'Archeopark di Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, è finito nei guai per aver organizzato una cena a base di polenta e uccellini (un piatto chiamato anche "uccellini scappati"), espressamente vietati in tutti i locali pubblici ormai da molti anni.

Ad attirare i carabinieri forestali nel locale è stato un quantomai improvvido post su Facebook col quale il ristoratore ha pubblicizzato la cena, che avrebbe dovuto tenersi nella serata di Ognissanti. I carabinieri di Breno però hanno rovinato i piani di proprietario e commensali: nel sopralluogo i militari hanno trovato una cinquantina di tordi e cesene già puliti e pronti per la cottura.

Morale: cena saltata, e multa piuttosto salata in arrivo, alla quale si aggiungerà il deferimento all'autorità giudiziaria.