Si allontana da casa e scompare nel nulla: sono ore d'angoscia

Non si hanno più notizie di Luigi Palini, 73enne di San Giovanni di Polaveno scomparso dopo essere uscito di casa per andare a comprare le sigarette in paese.

Sono ore d'ansia per i famigliari dell'uomo che ha fatto perdere le sue tracce giovedì mattina, attorno alle sette. Al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni neri, un maglione azzurro, un giubbotto nero e un paio di scarpe beige. Il 73enne è stato visto per l'ultima volta nelle vicinanze dell'ufficio postale di Polaveno.

Tutto il paese si è mobilitato per cercarlo, chiunque l'avvistasse è pregato di avvertire i carabinieri, che stanno coordinando le ricerche.