Anziano scomparso da casa, trovato morto nel bosco

A poche dall'avvio delle ricerche, è stato ritrovato senza vita il corpo di Luigi Palini, 73enne di San Giovanni di Polaveno. Seppur le speranze di ritrovarlo sano e salvo fossero poche, i parenti ora devono purtroppo fare i conti con la perdita del loro caro.

L'uomo non dava sue notizie da giovedì mattina: era uscito di casa per andare in paese a comprare le sigarette. Non vedendolo rincasare, i parenti hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche condotte prima dai residenti di Polaveno, poi dagli uomini del soccorso alpino, dai Vigili del Fuoco, dalla protezione civile e dai carabinieri.

Purtroppo le ricerche si sono concluse tragicamente nel primo pomeriggio di venerdì, quando il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato nei boschi tra Polaveno e la frazione di San Giovanni, vicino ad un casolare. Le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti. L'uomo potrebbe essere stato vittima di una caduta accidentale, come di un malore improvviso, ma non si esclude l'ipotesi del gesto estremo.