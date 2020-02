Rischia il coma etilico, paura per un ragazzo: serata alcolica finisce malissimo

Domenica sera, verso le 21.30, si è temuto il peggio per un ragazzo di 29 anni, che ha rischiato il coma etilico in pieno centro a Polaveno.

Un serata di baldoria finita malissimo: il giovane è collassato per il troppo alcol ingerito ed è stato soccorso in via Stretta, un vicolo cieco che incrocia la Provinciale 48 (in quel tratto di paese prende il nome di via Roma) nei pressi di Piazza Marconi.

Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri di Gardone Val Trompia, un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Vallecamonica. Il giovane versava in pessime condizioni a causa della pesante intossicazione etilica: dopo essere stato caricato su l'autolettiga, è stato portato all'ospedale di Ome dov'è stato ricoverato in codice giallo.

Le sue condizioni non sembrano essere eccessivamente gravi. Ha trascorso la notte nel nosocomio ed è stato sottoposto a una terapia a base di flebo per permettere l'immediata reidratazione del corpo. I militari hanno poi allertato i familiari.