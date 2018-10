Bruciano l'azienda per incassare l'assicurazione: arrestati due imprenditori

A seguito di indagini dirette dalla Procura, gli uomini della Polizia di Stato hanno tratto agli arresti domiciliari due fratelli di 71 e 73 anni, tra cui il titolare della ditta Plexilab, l'azienda di via Val del Caffaro a Brescia andata a fuoco il 18 gennaio 2017.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno permesso di accertare che l’incendio, sicuramente di natura dolosa, sarebbe stato ordito dagli stessi titolari dell’azienda, che attraversava una grave crisi finanziaria in conseguenza di commesse non andate a buon fine. L’obbiettivo degli indagati sarebbe stato quello di incassare il premio di un’assicurazione stipulata poche settimane prima dell’incendio e che copriva anche gli eventi di natura dolosa.

In occasione dell’incendio, all’interno della ditta erano stipati grossi quantitativi di materiale plastico (in parte costituito proprio dalle commesse non onorate da alcuni clienti), che avevano sprigionato, in poco tempo, fiamme altissime e che si erano poi propagate ad una vicina rivendita di auto, mandando a fuoco anche diversi veicoli.

La vastità dell’incendio aveva richiesto diverse ore di lavoro da parte della squadre dei vigili del fuoco intervenuti, che solo l’indomani erano riusciti a completare le operazioni di spegnimento. La natura del materiale combusto aveva inoltre creato gravi disagi e rischi di natura ambientale.