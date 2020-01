Saltare la coda in discoteca? C'è chi arriva col lampeggiante blu della polizia

Voleva fare il bullo, al Plaza Disco di Roè Volciano, saltando la coda grazie a un lampeggiante simil-polizia (ma ovviamente fasullo) che aveva acquistato su internet: manco a farlo apposta, è stato subito intercettato dai carabinieri di Salò, impegnati in zona per i controlli del fine settimana. E per il giovane albanese è scattata, inevitabile, la denuncia: è accusato di possesso di segni distintivi contraffatti, rischia fino a 4 anni di carcere.

Difficilmente riceverà una condanna così pensate. Come da prassi, il giovane è stato indagato d'ufficio: ma anche la pubblica accusa sembra riconsiderarne le responsabilità. Insomma, il reato potrebbe essere derubricato al rango di “bravata”, dunque con un non luogo a procedere. Ma si vedrà.

In discoteca con il lampeggiante blu

Sta di fatto che l'episodio risale a ormai un paio di settimane fa. Dopo aver acquistato il lampeggiante blu su internet, si è presentato in serata a bordo della sua Audi, e l'ha appoggiato sul tettuccio. Con quello sperava di fare un po' il figo, e appunto di saltare la coda. Ma come detto è stato subito beccato dai carabinieri, quelli veri.

Colto in flagrante, ha subito ammesso le sue colpe: dicendo ai militari che non voleva prevaricare nessuno, né fingersi un agente o un militare in servizio. “Volevo solo saltare la coda”, avrebbe detto con sommessa ingenuità ai carabinieri. In ogni caso la sua falsa luce blu è stata sequestrata, e lui indagato. Comunque andrà dal punto di vista processuale, la lezione dovrebbe averla imparata.