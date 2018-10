Tragedia in famiglia: giovane padre trovato impiccato in garage

Quando i familiari se ne sono accorti era ormai troppo tardi: il suo cuore aveva già smesso di battere. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La tragedia silenziosa si è consumata a Piubega, piccolo paese del Mantovano a una decina di chilometri da Remedello Sotto: un uomo di appena 30 anni (e padre di un bambino) si è tolto la vita nella sua abitazione.

L'hanno trovato i familiari: si era da poco impiccato il garage. Sono stati loro ad allertare il 112, raccontando all'operatore tra lacrime e ansia quello che aveva appena visto. E la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, con ambulanza e automedica. Anche se purtroppo non c'è stato più niente da fare.

Lo piangono oltre alla giovane compagna anche i genitori e i familiari. Il 30enne aveva un figlio ancora piccolo, di cui non è stata resa nota l'età ma comunque giovane, giovanissimo. In casa non sarebbe stato trovato nulla che motivasse l'estremo gesto, né un biglietto né un ultimo messaggio. Ma gli inquirenti in ogni caso mantengono il massimo riserbo, per rispetto della famiglia travolta da questa immane tragedia.

Non ci sarebbero stati problemi economici, né tanto meno problemi familiari. Sarebbe escluso anche il problema di salute. Rimane dunque oscuro cosa sia successo, dentro di lui. Purtroppo è davvero troppo chiaro quello che è successo fuori: lo hanno trovato morto, nel garage di casa, con un cappio artigianale al collo.