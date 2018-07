Ragazza litiga in strada con due fidanzati, le aizzano contro il loro pitbull

Un litigio per futili motivi legati alla viabilità: una giovane coppia (con cane) che attraversa la strada, una ragazza ancora più giovane in auto che se li trova davanti, e forse suona il clacson o magari si fa scappare qualche parola di troppo. E' in quel momento che i due fidanzatini le avrebbero aizzato contro il loro pitbull: la ragazza si è chiusa in macchina e ha avvisato i carabinieri.

E' successo lunedì pomeriggio a Desenzano del Garda, in Via Mantova nella zona commerciale compresa (più o meno) tra la Cameo e il supermercato Rossetto. Nessuna denuncia, al momento: ma i due giovani che stavano passeggiando con il pitbull, entrambi 30enni e residenti in paese, sono stati intercettati e identificati grazie all'elicottero dei carabinieri.

Stava infatti già sorvolando la zona di Desenzano, ed è stato chiamato all'opera dal comando dei militari di via Marconi: in meno di due minuti il velivolo ha raggiunto Via Mantova, e ha subito individuato la coppia (che intanto si era allontanata) grazie a una telecamera webcam in dotazione, di ultima generazione e ad altissima risoluzione.

L'elicottero li ha seguiti a distanza, e nel frattempo dava indicazioni sulla posizione, che a loro volta venivano girate dai militari della centrale operativa alla pattuglia della polizia locale che poi è intervenuta sul posto. Avvistati dal cielo, come in un film: l'elicottero dei carabinieri continuerà a sorvolare la città, e per tutta la stagione estiva.