Una donna e il suo chihuahua azzannati da un pitbull

Ha girato l'angolo e si è imbattuta in una furia a quattro zampe che ha assalito lei e il suo cagnolino. La brutta avventura è capitata - in settimana - a Villa Carcina, nei pressi della scuola primaria dove una mamma si stava recando per prelevare il figlio.

Il pitbull, privo di museruola e collare "a strozzo", previsti dal regolamento comunale, ha azzannato al collo il chihuahua. La padrona del cagnolino ha tentato di liberarlo a calci e pugni ma solo dopo circa due minuti (a detta della donna, che ha raccontato l'episodio sulle colonne del Giornale di Brescia) ha mollato la presa per prenderla contro la stessa mamma.

La donna ha riportato contusioni alla mano e ferite al polso, morso dal pitbull. È andata decisamente peggio al chihuahua: sottoposto ad operazione, è stato medicato con 80 punti di sutura, inoltre ha riportato fratture multiple ad una zampa. La padrona del pitbull si è resa disponibile a pagare tutte le spese mediche, la mamma ferita starebbe valutando una querela.