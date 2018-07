Tagliola posizionata nell'erba di un parco pubblico

Un rischio grandissimo, un gesto folle, totalmente sconsiderato. Ciò che è successo a Pisogne ha dell'incredibile, solo un puro caso ha evitato il peggio, che qualcuno, magari un bambino, perdesse un piede o una mano.

Nell'area verde di via Marconi, a poca distanza dal centro, qualcuno ha posizionato in mezzo all'erba una tagliola in metallo, una pericolosissima trappola utilizzata - ormai raramente - per catturare volpi. A farne le spese, venerdì, è stata una gatta.

Con ogni probabilità si tratta di una gatta randagia, che tra l'altro pare avere partorito da poco. L'animale è finito nella tagliola, e immediatamente si è messo a miagolare per il dolore. Avvicinato da una donna del posto che stava passeggiando, il felino è stata sollevato e portato da un veterinario, ovviamente con la tagliola ancora attaccata alla zampa.

Il medico non ha potuto fare altro che amputare l'arto; l'animale ora sta bene, ma pare molto spaventato. Stando a quanto riportato sulle colonne di Bresciaoggi, domani la gatta sarà trasferita in una clinica a Esine, poi potrebbe essere liberata nuovamente a Pisogne oppure data in affido. Nessun indizio, nel frattempo, su chi possa aver posizionato la tagliola, né sul motivo per cui l'ha fatto.