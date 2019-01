Ex acciaieria trasformata in una discarica a cielo aperto, scatta il sequestro

In paese e sui social la chiamano ‘’L’isola della vergogna”. Un appellativo che si deve alle tonnellate di rifiuti gettati e accumulati nel tempo nell’area dell’ex acciaieria Ols, situata al confine tra Pisogne e Costa Volpino. L’azienda ha chiuso i battenti 20 anni fa, perché fallita, trasformandosi lentamente in una discarica abusiva a cielo aperto.

Degrado e sporcizia hanno raggiunto livelli ormai non più tollerabili: decine le segnalazioni che si sono accumulate sui tavoli del comune, altrettante quelle pubblicate sui social. Le continue proteste e i reclami hanno spinto le autorità ad intervenire: i carabinieri forestali di Pisogne, dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con la polizia locale, hanno messo i sigilli all’area che ora è sotto sequestro e non più accessibile, anche per le tante persone, in buona parte camionisti, che riversavano sul piazzale dell’ex acciaieria cumuli di materiale.

Durante il blitz i carabinieri hanno trovato davvero di tutto: copertoni di auto e camion, mobili, vecchi elettrodomestici, tonnellate di laterizi e pure un’auto abbandonata da chissà chi e chissà quando. A tutto ciò si aggiungono i veleni di cui sarebbe colmo il terreno sottostante l’ex sito siderurgico. Per la bonifica serve ancora tempo: il comune vorrebbe ripulire e riqualificare l’area, ma per farlo deve accordarsi con chi, attualmente, risulta essere il proprietario e il gestore dell’ex acciaieria