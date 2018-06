Scivola lungo un sentiero, precipita per 20 metri e batte la testa: salvo per miracolo

I contorni della vicenda sono ancora tutti da ricostruire, ciò che è certo è che sabato mattina un uomo è caduto mentre affrontava un sentiero del versante Ovest del Guglielmo: recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L'incidente è avvenuto all'altezza del roccolo della Caravina a Pisogne: l'uomo, di casa a Passirano, sarebbe scivolato lungo il pendio, precipitando per una ventina di metri. Una bruttissima caduta durante la quale avrebbe pure battuto la testa.

Considerando l'entità della caduta e il punto in cui è avvenuta, l'uomo è stato decisamente fortunato, procurandosi soltanto alcuni traumi non di grave entità. L'escursionista non avrebbe infatti mai perso conoscenza ed è stato ricoverato in codice giallo.