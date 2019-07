Tragedia in azienda: operaio muore sotto gli occhi attoniti dei colleghi

Tragedia in azienda, alla Palini Vernici di Pisogne: negli spogliatoi dello stabilimento di Via San Girolamo ha perso la vita l’operaio 49enne Ivan Silini. Tutto è successo poco dopo le 13, dopo la pausa pranzo e prima di ricominciare il turno: Silini si è sentito male, si è accasciato a terra sotto gli sguardi increduli dei colleghi di lavoro.

A nulla purtroppo sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo: in pochi minuti sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Blu di Lovere, mentre già si era levato in volo l’elisoccorso del Civile. Niente da fare: nonostante le flebili speranze di tenerlo in vita. Silini è stato comunque trasferito in ospedale a Esine, in condizioni disperate.

Ma il suo cuore non ha più ricominciato a battere. Colto da un improvviso malore, probabilmente un arresto cardiaco. Faceva l’operaio da una vita, da tanti anni lavorava alla Palini Vernici. Molto conosciuto in paese, sempre solare e sorridente: lo piangono la moglie e due giovani figli. A breve saranno rese note le date dei funerali.