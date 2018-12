Travolto da un tronco, imprenditore soccorso dagli operai: è in gravi condizioni

Brutto infortunio in Val Palot per l'imprenditore Guido Spagnoli, rimasto gravemente ferito nella giornata di sabato, mentre stava tagliando la legna nel bosco in località Bedola, nei monti sopra Pisogne.

Verso mezzogiorno, mentre stava lavorando insieme ad alcuni operai, l'uomo è stato travolto da un tronco che l'ha colpito al petto e poi schiacciato al suolo. Fortunatamente indossava il caschetto di protezione, che ha evitato conseguenze ben più tragiche.

Soccorso dagli operai, è stato poi accompagnato in ospedale a Esine. Nell'impatto ha rimediato la frattura del ginocchio, lo schiacciamento di una vertebra e una commozione cerebrale. Per i medici dovrebbe guarire in circa 60 giorni.