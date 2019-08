Improvviso malore mentre lavora, donna portata in ospedale

Verso le 10.50 di lunedì mattina, una donna di 51 anni ha accusato un malore in un impianto lavorativo di via Provinciale a Pisogne, nella zona industriale della frazione di Gratacasolo.

L'allarme al 118 è stato lanciato dai colleghi. Un'ambulanza è sopraggiunta nell'arco di pochi minuti: dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno portato la 51enne nel vicino ospedale di Lovere.



Le sue condizioni sono serie, ma non sembra essere in pericolo di vita: è stata ricoverata in codice giallo.