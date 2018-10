Evade per vedere la partita: arrestato davanti agli amici del Brescia Club

Non avrebbe potuto uscire di casa per nessuna ragione, ma non ha saputo resistere al richiamo della partita del Brescia calcio. Disposto a tutto, anche a finire nuovamente in manette, pur di vedere in diretta Tv il match con il Cittadella.

Protagonista della vicenda un 63enne di Pisogne: dal 16 ottobre 2018 l'uomo era infatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e doveva scontate una pena definitiva di un mese e mezzo di reclusione per reati contro il patrimonio.

Come da prassi, sabato pomeriggio i carabinieri del Radiomobile di Breno hanno bussato alla porta dell'abitazione dell'uomo, per controllare che fosse in casa. Non hanno ottenuto alcuna risposta e così hanno fatto scattare le ricerche.

Per trovarlo è bastato aprire la porta del Brescia Club del paese: l'uomo era seduto davanti alla tv, insieme agli amici stava guardando la partita, come se nulla fosse. Al termine degli accertamenti è stato nuovamente arrestato, per evasione.