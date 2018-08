Punto da un calabrone mentre passeggia nel bosco, va in shock anafilattico

Stava camminando lungo i sentieri della Val Palot, quando è stato punto da un calabrone, sbucato all'improvviso dai rami delle piante. È bastata una sola puntura per metterlo in allarme. Il forte bruciore, i primi problemi respiratori: il giovane, un 24enne, è immediatamente corso a chiedere aiuto.

Il fatto si è verificato sabato, intorno alle 9, in località Palot, a Pisogne. Sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza e dal civile si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure il giovane è stato trasferito al Civile. Le sue condizioni sono migliorate dopo il ricovero, avvenuto in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.