È ai domiciliari, ma si prende una pausa e va al bar: arrestato

Da due mesi era agli arresti domiciliari, da scontare nella sua abitazione di Capo di Ponte - in attesa che il tribunale di Brescia definisse la sua posizione in ordine a un precedente arresto per spaccio di cocaina - ma i carabinieri lo hanno sopreso al bar.

Nei guai un 58enne: martedì pomeriggio è andato in ospedale, a Brescia, per una visita medica già stabilita, ma poi non e più rientrato a casa. I militari, a distanza di diverse ore, non ricevendo più notizie hanno quindi attivato le ricerche del 58enne, anche perché l’ospedale aveva tempestivamente comunicato il termine del controllo.

L’uomo è stato rintracciato in un bar di Pisogne, dove stava tranquillamente chiacchierando con altri clienti e arrestato per evasione.