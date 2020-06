Bimbi e mamme rischiano di annegare, salvati dagli eroi della Guardia Costiera

Eroi anche in vacanza: il maresciallo Antonio Veneroso, comandante di motovedetta per la Guardia Costiera di Salò, e il vicecomandante dell'ufficio marittimo di Cecina (in Toscana) Bruno Fedullo, hanno tratto in salvo due bambini di 4 e 7 anni e le loro mamme, che rischiavano di affogare a causa di un'onda imprevista sulle rive di Marina di Pisciotta, nel Cilento, in provincia di Salerno.

Tutto è successo nella tarda mattinata di mercoledì, sulla spiaggia di Gozzipuodi. Veneroso e Fedullo sono liberi dal servizio, e si stanno godendo una meritata vacanza nella loro terra d'origine. Passato da poco mezzogiorno si accorgono dei due bimbi in acqua, travolti dalle onde, e le madri in spiaggia che cominciano a gridare e a chiedere aiuto.

Sani e salvi bambino di 7 e bimba di 4 anni

Senza pensarci due volte, Veneroso e Fedullo si sono tuffati in mare per recuperare il bambino di 7 anni e la bimba di 4 che stavano davvero rischiando di annegare. Anche le madri, nel frattempo, in preda al panico si erano gettate in acqua per cercare di recuperare i figli: hanno rischiato di annegare pure loro, ma sono state tratte entrambe in salvo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto è bene quel che finisce bene: anche i rispettivi comandi si sono complimentati con gli uomini della Guardia Costiera, eroici anche fuori servizio. Ma pure con la divisa: il comandante Veneroso nella primavera di tre anni fa, insieme ai colleghi, aveva salvato una coppia di bergamaschi che erano stati travolti dalla tempesta a largo di Lazise.