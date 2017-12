Mistero del ragazzo scomparso, il fratello: “Tutti insieme a cercarlo”

Continuano le ricerche di Pietro Giordani, il 33enne di Brescia di cui non si hanno più notizie da venerdì 23 dicembre, avvistato per l’ultima volta a Gargnano dove ora si stanno concentrando le ricerche.

Giovedì il fratello Ludovico ha pubblicato su Facebook un messaggio, dando informazioni a chi volesse unirsi per cercare il povero Pietro:

Cerchiamo Pietro tutti insieme sabato 30.



Tanti di voi ci stanno aiutando da giorni, ma purtroppo gli sforzi non hanno portato ancora risultati anche a causa delle condizioni meteo difficili. Sabato 30 le previsioni sono buone.



Noi come al solito saremo fra le montagne sopra Gargnano a cercare. Chi di voi volesse unirsi, ci ritroviamo alle ore 9 al parcheggio Agri-coop di Gargnano, dietro la stazione dei Carabinieri di Gargnano sulla strada statale (Google Maps: agri-coop gargnano). Lì decideremo come suddividere le squadre. Grazie ancora alle persone che tutti i giorni ci aiutano e a chi si unirà sabato.