Disastro ferroviario: prima di morire, il gesto d’amore per salvare la figlia

Nell'immensita di una tragedia che mai sarebbe dovuta accadere, un gesto che brilla di speranza: un braccio allungato per coprirla e proteggerla. Questo l'ultimo d'amore gesto della 50enne Pierangela Tadini, una delle tre vittime del treno che mercoledì mattina è deragliato all'altezza di Pioltello, poco prima dell'alba.

La donna era sul convoglio insieme alla figlia Lucrezia, di appena 18 anni: la mamma stava andando al lavoro, come tutte le mattine. E come tutte le mattine di fianco a lei c'era le figlia, le due legate da un rapporto speciale. Abitavano insieme da sole da quasi otto anni, a Misano Gera d'Adda, a seguito della separazione di Tadini dal marito.

Il coraggio di una mamma, anche nella disperazione. Ha fatto quello che ha potuto, forse d'istinto: ma non si esclude che abbia protetto quanto basta la figlia, per salvarle la vita. Perché se infatti mamma Pierangela non ce l'ha fatta, la giovane Lucrezia invece è sopravvissuta.