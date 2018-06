Nubifragio, ora il Chiese fa paura: rischio piena, argini sorvegliati speciali

Dopo le violenti piogge di martedì, ora ad essere sorvegliato speciale è il fiume Chiese: si è alzato di due metri in un’ora. In Val Sabbia scorre impetuoso portano con sé fango e detriti, arrivando a sfiorare la base dei ponti.



In pianura teme una piena e il rischio esondazione: ad Asola, nel Mantovano, dalla serata di martedì gli argini sono sorvegliati da protezione civile, Aipo, Provincia e Comune.



(nel video, il fiume in piena a Sabbio Chiese: fonte Facebook)