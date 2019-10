Esagera con gli aperitivi, ragazzina di 16 anni collassa in piazza

Attimi di apprensione lunedì sera, poco dopo le 19, per una ragazza di 16 anni in piazza Vittoria a Brescia. La giovane è collassata a causa di qualche (o numerosi) aperitivi di troppo: subito è stata aiutata da amici e passanti, che hanno poi lanciato l'allarme al soccorso medico. La 16enne stava davvero male e la paura è stata tanta: il 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il personale medico ha subito assistito la giovane, che non riusciva a reggersi da sola: l'ha caricata sulla barella, poi l'ha accompagnata all'ospedale Civile di Brescia con l'autolettiga. Tanto l'alcol ingerito: dopo le prime cure le sue condizioni si sono stabilizzate, ma è stato comunque necessario il ricovero in codice giallo. Sarà una brutta disavventura difficile da dimenticare, anche per i suoi familiari.