Capodanno in piazza, super misure di sicurezza: varchi, controlli e tanti divieti

BRESCIA. Per poter festeggiare in sicurezza l’arrivo del nuovo anno, l’amministrazione comunale ha previsto alcuni presidi di sicurezza nel centro storico.

In Piazza Loggia, dalle 21 del 31 dicembre e fino alla fine dell’evento (prevista per le 1.30 del 1° gennaio), avrà luogo la "Happy Night" con gli eventi di "Un capodanno da favola" e, a partire dalle 23, il concerto degli Street Clerks.

La piazza sarà dotata di soli posti in piedi, con una capienza massima cinquemila spettatori, e sarà inaccessibile ai veicoli privati grazie al collocamento di barriere e veicoli posti a chiusura degli accessi, che saranno presidiati dalle forze dell'ordine.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza (Cosp), tenutosi in Prefettura, ha deciso di creare quattro varchi: l'accesso sarà consentito da piazzetta Bella Italia e da via Volta/Monte di Pietà, mentre l'uscita avverrà da via X Giornate e Largo Formentone. Il resto della piazza sarà chiuso con transenne presidiate da agenti della Polizia Locale e dai volontari dell’associazione Val Carobbio e dei Fanti.

Ogni varco sarà presidiato dalle forze di polizia e dagli steward. Non sarà permesso introdurre alcolici, bottiglie di vetro, lattine, fuochi d’artificio e spray urticanti. Le bottiglie di plastica saranno ammesse senza il tappo. Gli steward provvederanno inoltre al conteggio delle persone in ingresso e in uscita.

Inoltre, l’ordinanza del sindaco prevede alcuni (ulteriori) divieti per garantire la sicurezza nelle piazze coinvolte, dove ai bar sarà vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche o in contenitori di vetro, di lattine o bottiglie di plastica con tappo.



Per tutta la notte sarà garantita l’assistenza sanitaria con ambulanze e unità mobili. La metropolitana resterà in servizio fino alle 2 del 1° gennaio e riprenderà il servizio alle 6 del primo mattino.