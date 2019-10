Ubriaco dà di matto al bar: cane aizzato contro i clienti

Una serata di follia, a quanto pare non la prima. Protagonista un 33enne marocchino: ubriaco fradicio, e con un pitbull al guinzaglio, ha seminato il panico in un locale di Piangono. Oltre ad infastidire gli avventori del bar, avrebbe più volte aizzato il cane, di proprietà del cugino, contro i clienti. Numerose le segnalazioni arrivate ai Carabinieri della stazione di Darfo Boario Terme, che sono quindi intervenuti per evitare il peggio. È accaduto mercoledì sera.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno identificato il cliente molesto: era talmente ubriaco che ha continuato a inveire contro il titolare del bar e gli altri giovani presenti nel locale nonostante l’arrivo degli uomini dell’Arma. Per calmarlo e bloccarlo è dovuta intervenire una seconda pattuglia: durante le operazioni di identificazione il 33enne se l’è presa anche con i Carabinieri, aggredendoli per cercare di fuggire.

Una volta fermato è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato, non nuovo a comportamenti del genere, è risultato in regola con il permesso di soggiorno.