Il fidanzato spacciatore è agli arresti, la sua donna ne prende il posto

Il fidanzato evidentemente doveva avere un bel giro, così lei, chissà se per amore o per spirito affaristico, ne ha preso il posto. Risultato: dopo l'arresto del ragazzo, è finita in cella anche la ragazza. La storia arriva dalle Valcamonica.

Un mese fa uno spacciatore è finito tra le maglie dei carabinieri ed è stato arrestato con l'accusa di traffico e spaccio di stupefacenti. A distanza di 30 giorni la stessa sorte è toccata alla sua ragazza di soli 19 anni, fermata dai carabinieri lungo la strada tra Piancogno ed Esine. Nella sua borsetta i militari - che evidentemente non hanno agito a caso - hanno trovato ben 150 grammi di cocaina, merce per un valore di circa 7.500 euro.

Dopo una notte in cella, il giudice ha convalidato l'arresto lasciandola tornare a casa, col divieto però di dimora a Piancogno, dove risiede il fidanzato in attesa di processo.