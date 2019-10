Scooter e zaino in spalla, consegnava la droga in paese: arrestato ragazzo

Un business redditizio, da portare avanti nonostante i guai con la giustizia. Un’attività di famiglia passata - dopo l’arresto - dalle mani di una ragazza di 22 anni a quelle del fratello minore. Il giovane, di casa nella Bassa Valcamonica, era nel mirino dei carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme da tempo e non a causa della sua parentela.

I militari lo hanno pedinato per giorni: a bordo di uno scooter girava per i posti più frequentati dai giovani della Bassa Valcamonica. Sulle spalle aveva sempre un zainetto: lo stesso dal quale avrebbe estratto i 5 grammi di marijuana consegnati ad un coetaneo proprio mentre i carabinieri lo stavano osservando.

Trovato il 'registro' dello spaccio

Documentato lo scambio, i militari hanno perquisito di nuovo l’abitazione che il 21enne divide con la sorella maggiore: all’interno di una stanza usata per il deposito degli attrezzi sono stati trovati altri 32 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un vero e proprio registro dell’attività di spaccio, un quaderno dove il 21enne segnava quantativi ceduti, clienti, e somme guadagnate.

Scovati sullo smartphone i numeri dei clienti

Controllato anche lo smartphone: nella rubrica c’erano diversi numeri appartenenti a ragazzini non ancora maggiorenni, clienti del giovane pusher, per i militari. In quella stessa casa i Carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione di Artogne erano entrati lo scorso luglio, quando era finita in manette la sorella del 21enne, ‘beccata’ con quasi un chilogrammo di marijuana.

Lei aveva patteggiato la pena, lui è stato sottoposto a rito direttissimo. Convalidato l’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di firma.