Blitz dei carabinieri: pusher sorpreso con un cliente, in casa un bazar della droga

Aveva trasformato il suo appartamento in un vero e proprio supermercato della droga: lì avvenivano gli scambi con i suoi numerosi clienti, e proprio tra le mura della sua casa sono scattate le manette. L'uomo, un 51enne di Pian Camuno, era infatti tenuto d'occhio dai carabinieri, proprio per i precedenti in materia di droga.

Lo scorso weekend, i militari della stazione di Artogne hanno deciso di bussare alla porta della sua casa per un controllo: proprio in quel momento il 51enne, pregiudicato, stava cedendo alcune dosi di droga un cliente. Alla vista dei carabinieri, l'uomo è fuggito in bagno, cercando disperatamente di disfarsi dello stupefacente.

Una mossa disperata che non è servita a nulla. Durante il blitz sono stati trovati e sequestrati circa 22 grammi di cocaina, una decina di grammi di hashish e tutto il kit del piccolo spacciatore: sostanza da taglio, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle dosi.