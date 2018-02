Paurosa rapina in un locale: coltello di 30 cm puntato contro la barista

Con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione in un bar armato di un coltello lungo 30 cm: ha puntato la lama contro la barista e l'unico cliente presente nel locale, poi si è fatto consegnare l'incasso. Infine la fuga a piedi, durante la quale si è disfato dell'arma e del passamontagna.

La rapina nella notte di giovedì 25 gennaio in bar di via Provinciale a Pian Camuno. Un colpo da oltre 1000 euro, avvenuto davanti all'obiettivo delle telecamere di sorveglianza, le cui registrazioni sono state decisive per incastrare il malvivente.

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri di Artogne, che hanno vagliato ogni singolo frame delle registrazioni, l'abbigliamento ben riconoscibile del rapinatore. Il malvivente indossava infatti gli stessi indumenti di un giovane fermato il giorno prima durante un controllo stradale.

In manette è finito un 19enne di casa a Costa Volpino, già conosciuto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere di rapina aggravata, ma anche di tentato furto: la notte successiva alla rapina al bar, aveva infatti provato (senza riuscirci) a scassinare lo sportello bancomat della Filiale Ubi.