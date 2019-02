Notte di paura: letto in fiamme mentre dorme, la nipote le salva la vita

Notte di paura per un'anziana di Pian Camuno: è stata svegliata dalle fiamme che stavano avvolgendo il suo letto. Per fortuna la donna, classe 1930, è riuscita ad alzarsi prima che fosse troppo tardi e non era sola in casa: ad accogliere la sua richiesta d'aiuto ci ha pensato il nipote che dormiva nella stanza accanto.

L'uomo non ha esitato: ha preso la nonna in braccio e l'ha portata al sicuro, fuori dall'abitazione. Poi ha cercato entrare e di spegnere il rogo con l'ausilio dell'estintore, ma ha dovuto fermarsi sulla soglia di casa. Nel frattempo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Breno e Lovere: per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione ci sono volute due ore.

Contenuti i danni: il rogo ha distrutto il letto, il comodino, e i vetri, ma non si è propagato al resto della casa. L'abitazione non è quindi stata dichiarata inagibile e l'anziana, dopo gli accertamenti effettuati all'ospedale di Esine, ha potuto tornare nel suo appartamento. L'incendio si è sviluppato nella notte tra martedì e mercoledì ed è stato causato dal malfunzionamento di uno scaldasonno che la donna si era dimenticata si spegnere prima di prendere sonno.