Figli ubriachi, i genitori chiamo i carabinieri: maxi multa al bar

Carabinieri in un noto e frequentatissimo locale della Val Camonica: mon certo per brindare e divertirsi, ma per controllare che non venissero serviti alcolici e superalcolici ai minorenni. Un’ispezione scattata dopo le numerose segnalazioni dei genitori: in molti si sarebbero presentati in caserma, ad Artogne, preoccupati per lo stato in cui i figli minorenni rincasavano dopo le serate di festa. Sospettando che i ragazzini abusassero di alcolici, soprattutto nei fine settimana, si sono rivolti ai militari per far scattare i controlli di rito.

Nel mirino dei carabinieri della stazione di Artogne è finito un bar di Pian Camuno, che è stato passato al setaccio nella notte tra sabato e domenica. All’arrivo dei militari, il locale era pieno di clienti: erano ben 150 e sono tutti stati identificati. Tra loro anche diversi giovanissimi: a quattro di loro, stando a quanto ricostruito, era pure appena stata servita della vodka, nonostante fossero minorenni. Pare che i baristi, prima di preparare i cocktail, non avessero chiesto i documenti d’identità per accertarsi della loro reale età.

Nei confronti del titolare del bar, mai sanzionato prima di allora, è quindi scattata una multa da 1000 euro. I controlli non finiscono qui: a breve i militari potrebbero ispezionare altri locali della Val Camonica.