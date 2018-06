Senza biglietto, lite violenta: capotreno viene spinta giù dalla carrozza

Una coppia di giovani bulli bresciani se la prende con la capotreno: la donna, in servizio da più di 10 anni, questa volta è stata aggredita da una ragazza di 20 anni, probabilmente ubriaca. Le ha dato uno spintone che l'ha fatta letteralmente cadere dal treno, battendo la schiena e il braccio (per cui ha dovuto essere medicata) sulla banchina.

Poteva andare peggio: intanto sull'accaduto è già stata sporta denuncia, al vaglio dei carabinieri sicuramente anche le immagini di videosorveglianza delle stazioni in cui i due ragazzi sono saliti e scesi, oltre a quelle presenti sul treno, un convoglio della linea Brescia-Iseo-Edolo.

Tutto è successo mercoledì, come scrive il Giornale di Brescia. Ragazzo e ragazza salgono intorno alle 17 sul treno in direzione Valcamonica, ma a detta della capotreno erano già abbastanza alticci (pare abbiano bevuto del vino rosso, e non poco).