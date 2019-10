Esce a cercar funghi e non sa più come tornare: disperso in mezzo ai boschi

Disperso e ritrovato nei boschi di Pezzaze, in alta Valtrompia: il protagonista di una brutta disavventura che per fortuna si è risolta in poche ore. Era uscito nei boschi in mattinata per andare in cerca di funghi, ma nel primo pomeriggio aveva perso l'orientamento e non riusciva più a tornare indietro.

Intorno alle 15, dunque, ha deciso di lanciare l'allarme alla Soreu, la Sala operativa regionale emergenza e urgenza. Sono stati immediatamente attivati i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Valle Trompia, competenti in quel territorio.

Grazie a un'ottima conoscenza dei luoghi, e all'efficace utilizzo che programma di localizzazione Sms Locator, il disperso è stato individuato prima di sera, e riportato, sano e salvo, al proprio automezzo. Un grande spavento, ma una storia a lieto fine.