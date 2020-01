Tentato omicidio della fidanzata, vede i carabinieri e si dà fuoco: è grave

Petru Lucaci, il 59enne rumeno ricercato per il tentato omicidio della compagna 26enne, ha cercato di darsi fuoco quando si è visto braccato dai carabinieri di Desenzano, che gli stavano dando la caccia da circa tre giorni: venerdì sera aveva massacrato di botte la giovane donna, cercando poi di bruciare il loro appartamento a Carpenedolo.

Lucaci è stato intercettato in via Dolarici al Desenzanino, verso le 18 di oggi, lunedì 20 gennaio. I carabinieri l'hanno estratto dall'abitacolo, i vigili del fuoco di Castiglione hanno subito spento le fiamme. L'uomo è stato poi portato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia.