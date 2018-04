Aggredito e picchiato dai bulli: bimbo in ospedale con una costola rotta

Un bambino di 11 anni sarebbe stato aggredito e picchiato a scuola, a quanto pare da una coppia di suoi coetanei: colpito talmente forte da essersi procurato la frattura di una costola, con una prognosi ospedaliera di oltre un mese. Lo scrive il Giornale di Brescia: i genitori del bimbo hanno già sporto denuncia ai carabinieri.

L'episodio risalirebbe a venerdì scorso, nel primo pomeriggio: tutto sarebbe successo nel cortile dell'istituto intitolato a Grazia Deledda di Via Parenzo. Il giovane studente avrebbe riferito dell'accaduto non appena tornato a casa, lamentando appunto forti dolori al costato.

Accompagnato in pronto soccorso, in ospedale a seguito di radiografia è stata riscontrata la frattura di una costola. Stando a quanto riferito dai genitori, il bambino sarebbe stato accerchiato dalla coppia di bulli: mentre uno lo teneva bloccato a terra l'altro lo colpiva.

Calci e pugni, a quanto pare, e non si sa il perché: secondo il racconto del bambino le maestre sarebbero pure intervenute, una prima volta, ma i due bulletti avrebbero ripreso a colpire non appena le insegnanti si sono allontanate. Verifiche in corso anche a scuola.