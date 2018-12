Provoca incidente, lo trovano ubriaco al bar: "Voi non mi sequestrate nulla!"

LAGO DI GARDA. Non voleva che i carabinieri del Radiomobile di Peschiera sequestrassero il furgone con il quale la sera prima, da ubriaco, aveva provocato un incidente e alla fine P.S., 53enne del posto, è finito in manette con l'accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di controllo sl territorio, una pattuglia dei militari ha notato che all'esterno del bar Bivio, situato nella zona di in via Mantova a Peschiera, si trovava parcheggiato lo stesso furgone Renault Trafic fermato qualche ora prima con P.S. alla guida, in evidente stato di ubriachezza dopo l'incidente. Sono partiti così gli accertamenti, che hanno consentito di appurare che il veicolo era di proprietà della convivente: sono entrati così nel locale, per invitare la donna ad uscire e procedere al sequestro.

Nel bar però era presente anche P.S. in evidente stato di ebbrezza alcolica. Compresa la situazione, avrebbe iniziato ad urlare dicendo: "Che cosa volete? Non potete sequestrare nulla! Io chiamo il mio avvocato e adesso vado via!". A quel punto avrebbe preso le chiavi del mezzo dalle mani della convivente e avrebbe cercato di salirvi sopra, venendo però fermato da uno dei due militari.

A questo punto, P.S. avrebbe iniziato a spingere violentemente il carabiniere, ma è stato subito bloccato ed ammanettato, grazie anche all'intervento del secondo militare. L'uomo è stato caricato sull'auto di pattuglia per essere condotto in caserma. Avrebbe continuato a minacciare gli uomini dell'Arma anche durante il viaggio.

Concluse le formalità di rito, durante le quali sarebbero continuate le minacce e offese, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione. Giovedì mattina, in seguito al giudizio per Direttissima, il provvedimento è stato convalidato e per P.S. sono stati disposti gli arresti domiciliari.