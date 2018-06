Cena di pesce, lanciano una bottiglia al cameriere e scappano senza pagare

LAGO DI GARDA. Consumano una cena a base di pesce, accompagnata da un buon vino e poi scappano. È quanto accaduto in un ristorante del centro storico di Peschiera, dove tre maggiorenni ed un minore, due provenienti dall'est Europa e due Italiani (di Mantova e Modena), si sono resi protagonisti di una scena quasi da film, peccato che il tenore non era quello di una goliardata.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, dopo la cena, confidando nella distrazione del personale di sala, i quattro avrebbero tentato di allontanarsi, venendo però richiamati dal cameriere. Incuranti della presenza di altri clienti, per fuggire i giovani non avrebbero esitato a lanciare una bottiglia di vetro all'indirizzo dell'uomo, che, fortunatamente, è riuscito a schivare l'oggetto, lanciandosi al loro inseguimento.

Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri di Peschiera, che in pochissimo tempo hanno raggiunto il cameriere, il quale ha mostrato loro dove si erano nascosti i fuggitivi. Trovati e bloccati dagli uomini dell'Arma all'interno di una proprietà privata, i 4 non avrebbero mutato il loro atteggiamento indisponente neppure una volta condotti in caserma.

Negli uffici della stazione è stato invitato anche il titolare del ristoratore per consentirgli di sporgere denuncia, il quale, oltre al conto non pagato, è diventato oggetto delle minacce di uno dei 4 giovani, che alla fine sono stati deferiti a piede libero per insolvenza fraudolenta, violazione di domicilio e minacce.



Fonte: Veronasera.it