Precipita sul Monte Baldo, morto Enrico Venturini di 31 anni

PESCHIERA DEL GARDA. E’ Enrico Venturini il ragazzo di 31 anni trovato morto sul Monte Baldo nella notte tra domenica e lunedì, in un canalone nelle vicinanze del Rifugio Telegrafo. Il giovane, che indossava l’attrezzatura adatta per le escursioni invernali in montagna, sarebbe morto sul colpo a seguito di una caduta di circa 500 metri.

Una tragedia che sconvolge una famiglia già provata in passato da un altro terribile lutto. Otto anni fa, papà Alberto e mamma Barbara avevano perso l’altro figlio, Michele, in un incidente in moto avvenuto a poche centinaia di metri da casa.