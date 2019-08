Tragedia nei boschi: uomo ucciso da un malore mentre passeggia

È morto mentre passeggiava, in cerca di funghi, lungo i sentieri della località Selva a Pertica Bassa, dopo aver accusato un grave malore ed essersi accasciato a terra.

È il tragico destino di Mario Bertolotti, 64enne del paese valsabbino. Da quando era andato in pensione, qualche mese fa, era solito trascorrere molto tempo nei boschi che circondano la cascina di sua proprietà, che si trova a 1300 metri di quota.

Nel pomeriggio di giovedì la tragedia: l'allarme è scattato attorno alle 16.30 e sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpini di Vestone, i Vigili del Fuoco, mentre da Bergamo si è alzata in volo l'eliambulanza. Inutili i tentativi di salvare il 64enne: il suo cuore non ha più ripreso a battere e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.