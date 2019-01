Perde il controllo della motosega, profonde ferite a una gamba

Si è fatto male, poteva farsi malissimo: brutto incidente lunedì pomeriggio a Livemmo di Pertica Alta. La vittima è un boscaiolo di 46 anni che abita in paese: si è procurato delle profonde ferite a una gamba mentre stava tagliando la legna, con una motosega, in una zona boschiva e impervia.

Per soccorrerlo infatti si è reso necessario l'intervento del Soccorso alpino: il ferito è stato poi caricato su un verricello e infine issato in volo sull'eliambulanza decollata da Brescia, che ha provveduto al trasporto in ospedale. E' stato ricoverato al Civile, in codice giallo.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 14.30 e proprio dal ferito, che fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Stava lavorando con la motosega, quando l'attrezzo ancora acceso gli è sfuggito dalle mani, e ancora in movimento gli ha tranciato i pantaloni e poi l'ha ferito a una gamba.

Spaventato ma ancora lucido, ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto: la centrale operativa ha mobilitato ambulanza e automedica, poi l'elicottero e il Soccorso alpino. Dell'accaduto sono stati informati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Le ferite riportate sono gravi, ma non provocheranno alcun danno motorio permanente. Di certo rimarrà una cicatrice indelebile, e il brutto ricordo di una giornata da dimenticare. Infortuni di questo tipo purtroppo si verificano periodicamente, anche nel Bresciano.