Tragedia a Capodanno: colpita da un malore, donna muore dopo il cenone

Doveva essere una notte di San Silvestro piena di gioia e allegria quella appena trascorsa e invece per una famiglia di Leno si è trasformata in una vera tragedia: una donna di 58 anni è morta tra le mura di un'abitazione di via Canossi, a causa di un malore.

La donna avrebbe accusato i primi sintomi del malessere all'interno di un ristorante di Gambara dove stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici. Le sue condizioni sarebbe precipitate una volta a casa e, attorno alle 2.30, è scattata la chiamata al 112.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso, ma per lei non c'era più nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.