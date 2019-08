Manda le foto alla sorella, poi il buio: ragazzo trovato morto in montagna

Sono durate diverse ore le ricerche di un giovane escursionista scomparso ieri, 30 agosto, nel Veronese. E purtroppo si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Il ragazzo aveva 27 anni, era di Pegognaga (Mn) e le iniziali del suo nome sono G.P..

Il giovane era in vacanza sul Lago di Garda: venerdì mattina era partito per un'escursione da solo tra l'Alta Valpolicella e la Lessinia. Durante la giornata aveva anche inviato alcune foto alla sorella, con le immagini dai sentieri che aveva percorso. Non vedendolo rientrare, però, i familiari hanno dato l'allarme; subito sono partite le ricerche, a cui hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e sei squadre del soccorso alpino, insieme ai soccorritori della stazione speleologica.

I carabinieri hanno ritrovato l'auto del 27enne parcheggiata a Malga Biancari, a Marano di Valpolicella. Da lì è cominciata la perlustrazione dei vari itinerari. Il corpo del giovane è stato trovato intorno alle 3 di questa notte, 31 agosto, in località Rio Mondrago, in Val Sorda. Pare che G.P. sia scivolato fuori dal sentiero e sia caduto per una decina di metri, riportando traumi letali.

Il medico del soccorso alpino ha constatato il decesso, la salma è stata ricomposta e caricata su una barella, con la quale è stata portata fino al vicino ponte tibetano, dove è arrivata alle 5 del mattino. Alle prime luci del giorno, si è alzato in volo l'elicottero da Trento, che ha recuperato il corpo con il verricello per il traporto a Malga Biancari, dove è stato affidato ad un carro funebre diretto all'ospedale di Borgo Roma.

