Via la pensione e i preziosi: anziana vittima della truffa del mercurio

Via l'ultima pensione e diversi oggetti d'oro, anelli e bracciali: un'anziana di 73 anni ha pagato a caro prezzo la fiducia mal riposta in due finti dipendenti comunali. L'ultimo, ennesimo, episodio di "ladri di sogni" arriva dalla Bassa, in particolare da Pavone del Mella.

Spacciandosi per dipendenti comunali, uno da impiegato dell'Ufficio tecnico ed uno addirittura da agente di Polizia locale, due uomini hanno bussato alla porta dell'anziana. Mettendo in allerta la donna, i due hanno detto che stavano controllando le tubature dell'acqua per verificare l'eventuale presenza di mercurio.

Una volta introdotti, i due hanno chiesto all'anziana di mettere al sicuro gli oggetti d'oro in una busta, posizionandola nel frigorifero affinché non si danneggiasse durante l'erogazione dell'acqua "contaminata". La donna ha diligentemente messo in atto le prescrizioni, prelevando oro e contante dalla credenza dove erano nascosti. Una volta distratta la 73enne, i due si sono poi impossessati dei contanti e dei gioielli hanno rassicurato l'anziana dicendo che era tutto a posto, hanno salutato e fatto perdere le loro tracce.