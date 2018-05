Azzannato da un pastore tedesco, 18enne in ospedale

Si è appoggiato alla ringhiera di un'abitazione ed è stato aggredito da un cane. Attimi di paura martedì mattina a Pavone del Mella: un rappresentate porta a porta di 18 anni è stato azzannato da un pastore tedesco.

Tutto è accaduto attorno alle 12.15 in via Cesare Battisti: l'animale, che si trovava all'interno di un cortile, si sarebbe scagliato contro lo sconosciuto, mordendolo al braccio. Un grande spavento, ma pare nulla di grave per il 18enne che è riuscito a sottrarsi e a mettersi in salvo.

Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Manerbio per medicare la ferita, che sarebbe di lieve entità. Sul posto anche i carabinieri che, come prevede il protocollo, hanno segnalato il cane all'Ats che effettuerà tutte le verifiche del caso.