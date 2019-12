Incendio scoppia in un'azienda bresciana: operai evacuati

Notte di paura, quella tra giovedì e venerdì, in un'azienda di Pavone Mella. Poco dopo la mezzanotte, un rogo si è sviluppato all'interno delle Fonderie Fmb, facenti parte del gruppo Officine Meccaniche Rezzatesi. Immediato l'allarme e l'evacuazione dei lavoratori presenti nel capannone della ditta, specializzata nella lavorazione dell'alluminio.

Solo per un operaio si è reso necessario il trasporto in ospedale, a causa di una lieve intossicazione: è stato ricoverato al Città di Brescia e sottoposto al trattamento in camera iperbarica.

Sul posto hanno lavorato per ore diverse squadre dei vigili del fuoco, accorse da Orzinuovi con un'autobotte, da Verolanuova e pure da Brescia, con un'autoscala. Il rogo, che ha interessato l'impianto di aspirazione, provocando la combustione delle polveri presenti, è stato domato e sono anche già state effettuate le operazioni per la messa in sicurezza della ditta. Ancora da chiarire le cause.